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Браузер Alibaba удалили из магазинов приложений в Китае

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Браузер UC Browser китайской интернет-компании Alibaba был удален из магазинов приложений КНР. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила газета Financial Times.

С распростертыми понятиями: зачем Пекин добивается продажи медиаактивов Alibaba
И почему компании грозит рекордный штраф, который, впрочем, вряд ли ее разорит

Согласно данным издания, это случилось через день после того, как прошло заседание руководства Коммунистической партии Китая (КПК) при участии председателя КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что на нем был раскритикован чрезмерный, по мнению Компартии, рост влияния технологических корпораций в стране.

В газете также указали на то, что удаление браузера может быть связано с вышедшей незадолго до этого передачей на государственном канале КНР CCTV, где браузер компании Alibaba подвергся критике.

Так, ведущие рассказали о вводящей в заблуждение медицинской онлайн-рекламе ― по их словам, UC Browser позволяет частным медицинским клиникам использовать в качестве ключевых слов названия крупных государственных больниц. В результате этого пользователи, которые ищут государственные медучреждения, в итоге попадают на страницы частных клиник.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что китайские регуляторы просят Alibaba Group разработать план продажи активов в сфере медиа. Отмечалось, что компания владеет внушительным портфелем активов, в который входят крупные СМИ, социальные сети и рекламные фирмы.

Подчеркивалось, что власти КНР обеспокоены влиянием IT-гиганта на общественное мнение жителей страны. Как рассказали источники издания, китайские регулирующие органы ознакомились со списком медиаактивов, которые принадлежат Alibaba Group, и приступили с начала текущего года к обсуждениям по поводу уменьшения активов, принадлежащих компании.

11 марта в The WSJ рассказали, что антимонопольные службы Китая могут потребовать от Alibaba Group избавиться от ряда активов, которые не связаны с интернет-торговлей. Кроме того, власти КНР могут наложить рекордный штраф свыше $975 млн на онлайн-ритейлера Alibaba из-за нарушения антимонопольного законодательства.

Также указывалось, что китайские регулирующие органы начали антимонопольное расследование в отношении компании в декабре 2020 года.

Онлайн-ритейлер Alibaba — крупнейшая торговая площадка Китая в Сети, работает с 1999 года. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. В прошлом году покупки на ней совершили около 780 млн человек.

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