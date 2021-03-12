Власти Китая могут оштрафовать онлайн-ритейлера Alibaba на $975 млн

Власти КНР могут наложить рекордный штраф свыше $975 млн на онлайн-ритейлера Alibaba из-за нарушения антимонопольного законодательства. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила The Wall Street Journal.

По данным издания, именно $975 млн в 2015 году заплатил властям Китая американский производитель микросхем Qualcomm.

Между тем, несмотря на в перспективе рекордный штраф, власти страны не намерены уничтожать торговую площадку, которая популярна не только в Китае, но и в мире, а также является аналогом Amazon.

Антимонополисты хотят, чтобы Alibaba прекратила заключать эксклюзивные договоры с поставщиками, которым было запрещено продавать свои товары на платформах конкурентов, отмечает телеканал «360».

Кроме того, по требованию властей компании придется разорвать связи со своим основателем, миллиардером Джеком Ма, у которого с китайскими властями произошел конфликт. Кроме того, Alibaba предстоит вести более тесное сотрудничество с Компартией КНР.

Не исключено, что антимонопольщики потребуют от компании избавиться от ряда активов, не связанных с интернет-торговлей.

Как отмечает «Газета.ру», китайские регулирующие органы начали антимонопольное расследование в отношении компании в декабре 2020 года.

Онлайн-ритейлер Alibaba — крупнейшая торговая площадка Китая в сети, работает с 1999 года. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. В прошлом году покупки на ней совершили около 780 млн человек.