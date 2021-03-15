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Власти Китая попросили Alibaba Group избавиться от медиаактивов

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Китайские регуляторы просят Alibaba Group разработать план продажи активов в сфере медиа. Об этом сообщила в понедельник, 15 марта, газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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Как отмечает издание, Alibaba Group владеет внушительным портфелем активов, в который входят крупные СМИ, социальные сети и рекламные компании.

Власти КНР обеспокоены влиянием IT-гиганта на общественное мнение жителей страны. Как рассказали источники издания, китайские регулирующие органы ознакомились со списком медиаактивов, которые принадлежат Alibaba Group, и приступили с начала текущего года к обсуждениям по поводу уменьшения активов, принадлежащих компании.

Основным бизнесом Alibaba Group является онлайн-торговля, однако в активах компании есть крупные газеты, телеканалы, онлайн-издания, социальные сети и рекламные активы. В частности, Alibaba владеет 30% долей в платформе Weibo, которая по функционалу похожа на Twitter.

Также Alibaba владеет крупными китайскими печатными и онлайн-изданиями, англоязычной газетой South China Morning Post, кинокомпанией Alibaba Pictures Group и платформой потокового видео Youku Tudou.

Источники The Wall Street Journal отметили, что пока не ясно, придется ли компании продавать все свои медиаактивы или только часть из них. Однако в Коммунистической партии КНР определенно обеспокоены количеством активов Alibaba Group в сфере медиа.

Ранее, 11 марта, в The Wall Street Journal рассказали, что антимонопольные службы Китая могут потребовать от Alibaba Group избавиться от ряда активов, которые не связаны с интернет-торговлей. Кроме того, власти КНР могут наложить рекордный штраф свыше $975 млн на онлайн-ритейлера Alibaba из-за нарушения антимонопольного законодательства.

Как сообщала «Газета.ру», китайские регулирующие органы начали антимонопольное расследование в отношении компании в декабре 2020 года.

Онлайн-ритейлер Alibaba — крупнейшая торговая площадка Китая в Сети, работает с 1999 года. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. В прошлом году покупки на ней совершили около 780 млн человек.

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