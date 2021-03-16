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Посольство Великобритании выразило надежду на улучшение отношений с РФ

Посольство Великобритании выразило надежду на улучшение отношений с РФ

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Великобритания надеется на улучшение отношений с Россией, несмотря на опубликованную комплексную стратегию по вопросам обороны, дипломатии и международного развития, где РФ названа одной из угроз Британии. Об этом 16 марта следует из сообщения посольства Великобритании в Москве, опубликованного в Telegram.

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В посольстве также отметили, что продолжают развивать связи между Великобританией и Россией в науке, культуре и торговле. В ведомстве добавили, что безопасность мира зависит и от того, что страны знают о культуре друг друга.

«Из-за действий российского государства в последние годы, в том числе — из-за применения химического оружия на территории Великобритании, мы назвали Россию наиболее опасной угрозой для нашей национальной безопасности. Но это не те отношения, к которым мы стремимся, и мы надеемся, что Россия изменит свой подход», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что Великобритания в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны на период до 2030 года указала Россию наиболее острой и актуальной угрозой безопасности страны.

Авторы документа подчеркивают, что Россия остается «наиболее острой прямой угрозой Великобритании», и ожидают увеличения российской активности в соседних странах Европы.

Кроме того, в обзоре добавляется, что Великобритания намерена «отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России».

Также в документе страной-конкурентом назвали Китай, угроза от которого носит экономический характер. Авторы обратили внимание, что в планах указано увеличение расходов Соединенного Королевства, которые должны позволить Лондону противостоять Москве и Пекину в киберпространстве.

В документе также отмечалось, что Британия намерена сохранить четыре подлодки с ядерным вооружением и увеличит ядерный потенциал страны. Одна из подлодок будет находиться на патрулировании в постоянной готовности. В планах у Соединенного Королевства — увеличение количества ядерных боеголовок до 260.

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