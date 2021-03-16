Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Мэр Киева призвал правительство Украины ужесточить меры против COVID-19
Мир
Дело Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали в прокуратуру
Мир
Премьер-министр Франции заявил о третьей волне COVID-19 в стране
Мир
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на тюремной стене
Интернет
РКН заявил о наличии возможностей для полной блокировки Twitter
Мир
В Белоруссии введут биометрические паспорта с 1 сентября
Спорт
Поветкин в поединке с Уайтом выставит на кон чемпионский титул
Общество
В Москве помочь бездомным можно будет по телефону 112
Мир
Посольство Великобритании выразило надежду на улучшение отношений с РФ

Великобритания подтвердила план увеличения ядерного потенциала

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британия сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением и увеличит ядерный потенциал страны. Об этом говорится в опубликованной во вторник, 16 марта, стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет.

Дружба против Москвы: Анкара, Лондон и Киев создают неофициальный союз
Страны хотят не допустить усиления России на Черном море

Как отмечается в документе, одна из подлодок будет находиться на патрулировании в постоянной готовности. В планах у Соединенного Королевства — увеличение количества ядерных боеголовок до 260.

В докладе упоминается, что в 2010 году Лондон хотел к середине 2020-х годов сократить запасы ядерных вооружений с уровня не ниже 260 до уровня не ниже 180 боеголовок. Как сообщает «Газета.ру», в их числе были межконтинентальные баллистические ракеты, установленные на подводные лодки.

«Однако с учетом изменений в сфере безопасности, включая растущий спектр технологических и доктринальных угроз, такое больше невозможно», — отметили авторы документа.

Четыре подлодки класса Vanguard с ракетами Trident — единственная система ядерного оружия, которая имеется у Великобритании. Все они базируются в районе Глазго.

Ранее, во вторник, Великобритания назвала Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности.

4 марта глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что после выхода Великобритании из Евросоюза российско-британские отношения не улучшились и находятся «на точке замерзания».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021