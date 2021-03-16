В Великобритании назвали Россию наиболее острой угрозой безопасности

Великобритания назвала Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности, следует из комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны на период до 2030 года. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает Sky News.

Как отмечается, обзор состоит из 100 страниц, а его авторы подчеркивают, что Россия остается «наиболее острой прямой угрозой Великобритании», и ожидают увеличения российской активности в соседних странах Европы.

Кроме того, в обзоре добавляется, что Великобритания намерена «отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России».

Также в документе страной-конкурентом назвали Китай, угроза от которого носит экономический характер. Авторы обратили внимание, что в планах указано увеличение расходов Соединенного Королевства, которые должны позволить Лондону противостоять Москве и Пекину в киберпространстве.

14 марта в комитете по обороне палаты общин британского парламента заявили, что потенциальный вооруженный конфликт с Россией может завершиться не в пользу Великобритании. По данным ведомства, многие боевые машины в стране служат уже более 30 лет и характеризуются низкой механической надежностью. Также их огневая мощь, как говорится в докладе, уступает ракетным и артиллерийским системам современности.

5 марта посол России в Великобритании Андрей Келин указал на серьезную роль Лондона в формировании образа России как врага на Западе. При этом дипломат отметил, что из России рисуют врага совершенно безосновательно, не приводя конкретных фактов, обвиняя страну «во всем, что только можно».

4 марта глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что после выхода Великобритании из Евросоюза российско-британские отношения не улучшились и находятся «на точке замерзания».

Вместе с этим глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что Москва не раз показывала свою заинтересованность в расширении экономических связей с Соединенным Королевством вне зависимости от Brexit и всё еще надеется, что в будущем Великобритания останется важным торговым партнером России.