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Зафиксирован новый рекорд Книги Гиннесса на Байкале

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Россиянин установил рекорд Гиннесса на Байкале. Алексей Молчанов задержал дыхание и погрузился на 80 м. Эксперты отмечают особенную сложность условий, сообщает телеканал «Известия». Холодная вода сковывает движения, лед давит на психику. Достижение фридайвера стало 20-м в его биографии. Молчанов — 14-кратный чемпион мира по свободному погружению.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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