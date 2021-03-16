Зафиксирован новый рекорд Книги Гиннесса на Байкале

Россиянин установил рекорд Гиннесса на Байкале. Алексей Молчанов задержал дыхание и погрузился на 80 м. Эксперты отмечают особенную сложность условий, сообщает телеканал «Известия». Холодная вода сковывает движения, лед давит на психику. Достижение фридайвера стало 20-м в его биографии. Молчанов — 14-кратный чемпион мира по свободному погружению.

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