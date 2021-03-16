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В Кремле оценили предложение ООН по урегулированию в Сирии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал во вторник, 16 марта, предложение ООН по новому формату урегулирования ситуации в Сирии.

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«Нынешние форматы работают, но хотелось бы, чтобы их эффективность и результативность все-таки повысились. Очень тяжело идут дела с конституционным комитетом, но все равно над ним нужно работать, потому что альтернативы мы не видим», — сказал он.

Песков добавил, что иностранные государства должны снять изоляцию с Сирии и наладить диалог.

«Россия последовательно выступает, чтобы арабские государства, западные государства постепенно отходили от своей политики изоляции Сирии, возобновляя диалог с Сирией», — отметил пресс-секретарь.

Накануне, 15 марта, спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что для урегулирования ситуации в Сирии необходим новый формат. Он, по его мнению, должен существовать при участии США, России, Ирана, Турции, стран Европейского союза и арабских государств. Однако, по его словам, о создании такого формата говорить рано.

Ранее, 11 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политическое и экономическое восстановление Сирии будет готовиться в новом, дополнительном формате при участии России, Турции и Катара.

До этого, 9 марта, Лавров в ходе своего визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири. В ходе разговора они обсудили ситуацию в Сирии в ключе необходимости объединения международных усилий по урегулированию кризиса в республике на базе резолюции 2254 Совбеза ООН.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

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