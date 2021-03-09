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Лавров обсудил с премьер-министром Ливана ситуацию в Сирии

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе своего визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба МИД РФ.

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В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Сирии в ключе необходимости объединения международных усилий по урегулированию кризиса в республике на базе резолюции 2254 Совбеза ООН, в том числе ее положений о возвращении сирийских беженцев к своим очагам.

Кроме того, Лавров и Харири обменялись мнениями о ситуации в Ливане.

«Состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливане с акцентом на задачи скорейшего преодоления социально-экономического кризиса через создание дееспособного технократического кабинета министров, пользующегося поддержкой основных политических и конфессиональных сил страны», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы укрепления российско-ливанских отношений и борьбу с коронавирусной инфекцией.

Накануне командующий ливанской армией Джозеф Аун на собрании по безопасности в Ярзе заявил, что армия на фоне тяжелой экономической и политической обстановки в стране поддерживает и защищает право людей на мирное выражение своего мнения, однако отвергает посягательства на общественную и частную собственность.

6 марта исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хассан Дияб заявил, что страна оказалась на грани общественного взрыва и у невозврата на фоне усугубления кризиса.

С начала марта в Ливане проходит акция протеста с блокированием дорог. Демонстранты перекрывают горящими покрышками центр Бейрута, основные столичные трассы, а также автомагистрали на юге, севере и востоке страны. Участники протестов требуют от властей начать реальные действия для выхода из экономического кризиса и улучшения жизни.

Ливан с осени 2019 года переживает глубокий экономический и политический кризисы. За это время подало в отставку два правительства.

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