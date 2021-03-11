Россия, Турция и Катар создали новый формат по урегулированию в Сирии

Политическое и экономическое восстановление Сирии будет готовиться в новом — дополнительном — формате при участии России, Турции и Катара. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время визита в Доху 11 марта.

Лавров приземлился в катарской столице вечером 10 марта. Примерно в это же время в Доху летел министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, возвращавшийся из поездки в Киргизию. Российский министр решил дождаться турецкого коллегу в аэропорту и встретиться с ним.

Позже на совместной пресс-конференции Лавров сообщил, что в ходе встречи обсуждалась в основном ситуация в Сирии, где обе страны ведут патрулирование трассы М-4 в Идлибе.

Уже на следующий день глава МИД России провел переговоры с представителями принимающей стороны — эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и вице-премьером и министром иностранных дел Катара Мухаммадом бен Абдель Рахманом бен Джасимом Аль Тани. Позже главы внешнеполитических ведомств России, Турции и Катара собрались уже втроем.

Еще до начала встречи информированный источник «Известий» сообщил о решении начать в Дохе параллельные астанинскому процессу новые трехсторонние переговоры по Сирии. Они будут вестись в помощь всем форматам по урегулированию ситуации в САР. Инициативу позже подтвердили все три министра.

«Россия, Турция и Катар также выразили намерение принимать активное участие в международных усилиях по обеспечению безопасного добровольного возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их постоянного проживания», — сказал Лавров.

Уже в 2021 году в Сирии запланированы выборы главы государства. Ранее Франция разработала международный документ, в котором отвергаются «любые президентские выборы в Сирии, не основанные на резолюции 2254 Совета Безопасности ООН».

По словам источника «Известий» в дипломатических кругах, плебисцит произойдет, как это и прописано в сирийской конституции, до конца лета. Он отметил, что в Дамаске готовы к непризнанию их Западом.

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