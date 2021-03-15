В ООН предложили установить новый формат по урегулированию в Сирии

Новый формат урегулирования ситуации в Сирии должен существовать при участии США, России, Ирана, Турции, стран ЕС и арабских государств. Об этом 15 марта на брифинге заявил спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Педерсон также отметил, что пока говорить о реальном создании такого формата рано, так как важно, чтобы все игроки выработали такую политику, при которой они не имели бы возможности диктовать условия и итоги сирийского урегулирования.

«Важно, чтобы мы создали такой новый международный формат таким образом, что мы привлечем туда все различные стороны, у которых есть влияние на конфликт. Безусловно, он должен будет включать тем или иным образом США, Россию, Иран, Турцию, арабские государства и ЕС. И я также отметил, что там нужны все члены СБ ООН», — цитирует ТАСС слова Гейра Педерсена.

Ранее, 11 марта, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что политическое и экономическое восстановление Сирии будет готовиться в новом — дополнительном — формате при участии России, Турции и Катара.

9 марта Лавров в ходе своего визита в Абу-Даби встретился с премьер-министром Ливана Саадом Харири. В ходе разговора они обсудили ситуацию в Сирии в ключе необходимости объединения международных усилий по урегулированию кризиса в республике на базе резолюции 2254 Совбеза ООН.

До этого, 8 марта, заместитель руководителя российского Центрa по примирению врaждующих сторон в Сирии контр-адмирaл Александр Карпов заявлял, что боевики плaнируют осуществить провокацию в идлибской зоне деэскaлации в Сирии, чтобы обвинить правительственные силы республики в применении химического оружия против мирных жителей.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.