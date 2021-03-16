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Минэкономразвития поддержало предложение снизить число проверок IT-компаний

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Министерство экономического развития России поддерживает предложение снизить число проверок для IT-компаний. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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«Минэкономразвития поддерживает инициативу снижения числа плановых проверок для IT-компаний. Проект акта, посвященный данному вопросу, на согласование не поступал», ― рассказали в министерстве.

В свою очередь пресс-службе Минфина переадресовали вопросы об обсуждении инициативы в Минцифры, а представитель ФНС на момент публикации не ответил на запрос «Известий».

Накануне в Минцифры рассказали «Известиям», что инициатива о снижении числа проверок содержится в предложениях министерства по поддержке IT-отрасли. Изначально с этим предложением обратились в министерство участники рынка.

15 марта «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Дмитрия Чернышенко сообщили, что в рамках второго пакета поддержки IT-отрасли в стране профильные компании могут освободить от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, Трудовой инспекции и других организаций.

По данным пресс-службы, инициативу озвучили в отрасли и она призвана создать более комфортные условия для ведения IT-бизнеса при введении новых льготных налоговых ставок.

Источник газеты отмечает, что, если правительство одобрит соответствующую меру, федеральный закон могут разработать к осени этого года. Ответственными ведомствами определят Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В Минцифры не уточнили, на какой срок действия рассчитана мера поддержки.

Ожидается, что второй пакет налоговых льгот для IT-компаний России, направленный на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты, примут в марте.

В конце июля прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-сфере. В первый, уже действующий пакет мер поддержки вошли в основном налоговые льготы, среди которых снижение социальных взносов для IT-компаний с 14 до 7,6%, налога на прибыль — с 20 до 3% и обнуление ставки НДС. Туда включили и поддержку спроса на российские IT-решения и субсидирование новых разработок.

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