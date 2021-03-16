Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского ПО

Корпорация Apple согласовала с Минцифры РФ установку приложений от российских разработчиков на гаджет при его первой настройке. Об этом 16 марта сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на представителя ведомства.

По информации издания, при настройке купленного в России устройства Apple пользователь увидит диалоговое окно, где ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством РФ списка. Как отметил представитель Минцифры, от установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив приложений.

«Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение», — добавили в министерстве.

В ведомстве также рассказали, что если на рынке появятся интересные пользователям и набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в этот список и будут предложены для предустановки.

В Apple «Ведомостям» подтвердили информацию, заявив, что компания соблюдает законы государств, в которых работает. В Apple уточнили, что с 1 апреля пользователям будут предложены приложения от российских разработчиков при активации новых гаджетов.

15 марта в Минцифры заявили, что с 1 июля производители электронных устройств должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик.

В январе 2020 года стало известно, что правительством утвержден список российских программ для предустановки на продаваемые в РФ смартфоны, компьютеры и «умные» телевизоры. Распоряжение вступит в силу 1 апреля этого года.

На планшеты и смартфоны потребуется устанавливать 16 классов программ, в их числе приложения «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Закон об обязательной предустановке российских программ на высокотехнологичные устройства подписал президент России Владимир Путин в декабре 2019 года.

Законопроект внесли на рассмотрение законодателей в июле 2019 года депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Разработчики полагают, что он защитит интересы российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.