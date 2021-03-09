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С полок долой: из магазинов могут исчезнуть некоторые гаджеты

Эксперты увидели риски в штрафах за отсутствие отечественного ПО на продаваемой технике
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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С полок долой: из магазинов могут исчезнуть некоторые гаджеты
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2021-03-09 20:20:33
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Госдума 10 марта рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за отсутствие на продающейся в России технике предустановленного отечественного программного обеспечения. Об этом «Известиям» сказал автор инициативы депутат Сергей Жигарев. Во втором чтении законопроект был принят 9 марта. Сама норма о предустановке российского софта начнет действовать с 1 апреля. Есть риск, что с полок магазинов исчезнут некоторые модели электроники, говорят в отрасли.

Закрутили гайки

Законопроект о штрафах — спутник основного законопроекта, обязывающего продавать в России электронику с предустановленными на нее отечественными приложениями. Документ уже принят и начнет действовать с 1 апреля. Законопроект же о штрафах, как предполагают в Госдуме, вступит в силу 1 июля. Согласно документу, для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.

Ко второму чтению в законопроекте появилась поправка, согласно которой норма будет распространяться на приложения, разработанные на территории стран ЕАЭС, уточнил «Известиям» Сергей Жигарев. По его словам, штрафные санкции будут распространяться на те компании, «которые будут пытаться продавать продукт без предустановленного программного обеспечения, в том числе и торговые сети».

При этом у потребителя будет возможность удалить с устройств российские приложения, которые ему не нужны, добавил депутат.

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предустановка
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Что касается размера штрафа, то для юридического лица он относительно небольшой, — считает глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

С ним согласен гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Оба эксперта считают, что большинство компаний уже подготовились к вступлению нормы в силу.

— Отчасти закон может помочь российским разработчикам приложений в конкуренции с зарубежными компаниями типа Google, — отметил Константин Анкилов.

В ассоциации «Отечественный софт», объединяющей разработчиков отечественного ПО, не стали комментировать обсуждение законопроекта в Госдуме. Также «Известиям» не ответили представители «Яндекса» и Mail.ru Group.

Выявили риски

Из-за неясных формулировок в законопроекте с полок магазинов могут исчезнуть некоторые модели устройств, опасаются в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят в том числе Apple, Intel, Samsung, Sony, Philips, HP).

— Добросовестные компании могут не успеть подготовиться к исполнению требований закона и, соответственно, не будут продавать некоторые устройства, — объяснил директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

Он добавил, что пока до конца непонятны юридические основания взаимодействия производителей устройств и разработчиков приложений. Сейчас стороны обсуждают эти механизмы, но процесс идет сложно и еще займет какое-то время, отметил Антон Гуськов.

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айфон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ранее СМИ писали, что новый законопроект ударит, в частности, по Apple и «яблочная» продукция может исчезнуть с полок магазинов. «Известия» направили запрос в компанию и пресс-службу Inventive Retail Group (управляет магазинами re:Store).

Норма об обязательной предустановке российского ПО закреплена в законе о защите прав потребителей. Значит, ответственность должны нести все — производитель, импортер и продавец, полагает Антон Гуськов.

— Но проверять надзор будет, конечно же, розницу, то есть факт продажи конечному потребителю — офлайн- или интернет-магазин производителя, которые в данном случае будут выступать продавцами. Поэтому ответственность перед надзором будут нести продавцы, — добавил представитель РАТЭК.

Он напомнил, что ранее ассоциация направила в правительство письмо с просьбой отложить на год введение ответственности за неисполнение требований об обязательной предустановке ПО.

— Мы опасаемся неготовности надзора в этом вопросе. Ответ на наше обращение мы пока не получили, но срок вступления в силу ответственности всё же изменили с апреля на 1 июля, — резюмировал представитель ассоциации.

Вступление закона в силу не приведет к исчезновению каких-либо устройств с прилавков, полагает, в свою очередь, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ни один производитель не пойдет на то, чтобы убирать свои устройства с полок, уверен он.

На этапе обсуждения основного закона о предустановке отечественного ПО в документ добавили опцию «диалогового окна», когда потребитель при первом включении купленного устройства получает уведомление с предложением установить или все приложения из прилагаемого перечня предустановки, или какие-то определенные программы, напомнил эксперт. Этим изменением во многом воспользуются крупные производители типа Apple, считает он.

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телефон
Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Главный момент, что мы не создаем качественное и отличное в лучшую сторону от западных аналогов программное обеспечение, которое люди хотели бы устанавливать. А насильственными методами обязываем производителей оборудования устанавливать отечественное ПО, — отметил глава Telecom Daily Денис Кусков.

В половине случаев потребители будут удалять предустановленный российский софт, уверен эксперт.

В «М.Видео-Эльдорадо» сказали «Известиям», что подавляющее большинство производителей и поставщиков техники сети готовятся к вступлению в силу новых правил, касающихся предустановки отечественного ПО.

В пресс-службе «Связной-Евросеть» на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

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