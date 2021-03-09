С полок долой: из магазинов могут исчезнуть некоторые гаджеты

Госдума 10 марта рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за отсутствие на продающейся в России технике предустановленного отечественного программного обеспечения. Об этом «Известиям» сказал автор инициативы депутат Сергей Жигарев. Во втором чтении законопроект был принят 9 марта. Сама норма о предустановке российского софта начнет действовать с 1 апреля. Есть риск, что с полок магазинов исчезнут некоторые модели электроники, говорят в отрасли.

Закрутили гайки

Законопроект о штрафах — спутник основного законопроекта, обязывающего продавать в России электронику с предустановленными на нее отечественными приложениями. Документ уже принят и начнет действовать с 1 апреля. Законопроект же о штрафах, как предполагают в Госдуме, вступит в силу 1 июля. Согласно документу, для должностных лиц штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.

Ко второму чтению в законопроекте появилась поправка, согласно которой норма будет распространяться на приложения, разработанные на территории стран ЕАЭС , уточнил «Известиям» Сергей Жигарев. По его словам, штрафные санкции будут распространяться на те компании, «которые будут пытаться продавать продукт без предустановленного программного обеспечения, в том числе и торговые сети».

При этом у потребителя будет возможность удалить с устройств российские приложения, которые ему не нужны , добавил депутат.

С полок долой3 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Что касается размера штрафа, то для юридического лица он относительно небольшой, — считает глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

С ним согласен гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Оба эксперта считают, что большинство компаний уже подготовились к вступлению нормы в силу.

— Отчасти закон может помочь российским разработчикам приложений в конкуренции с зарубежными компаниями типа Google, — отметил Константин Анкилов.

В ассоциации «Отечественный софт», объединяющей разработчиков отечественного ПО, не стали комментировать обсуждение законопроекта в Госдуме. Также «Известиям» не ответили представители «Яндекса» и Mail.ru Group.

Выявили риски

Из-за неясных формулировок в законопроекте с полок магазинов могут исчезнуть некоторые модели устройств, опасаются в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят в том числе Apple, Intel, Samsung, Sony, Philips, HP).

— Добросовестные компании могут не успеть подготовиться к исполнению требований закона и, соответственно, не будут продавать некоторые устройства, — объяснил директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

Он добавил, что пока до конца непонятны юридические основания взаимодействия производителей устройств и разработчиков приложений. Сейчас стороны обсуждают эти механизмы, но процесс идет сложно и еще займет какое-то время, отметил Антон Гуськов.

С полок долой2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ранее СМИ писали, что новый законопроект ударит, в частности, по Apple и «яблочная» продукция может исчезнуть с полок магазинов. «Известия» направили запрос в компанию и пресс-службу Inventive Retail Group (управляет магазинами re:Store).

Норма об обязательной предустановке российского ПО закреплена в законе о защите прав потребителей. Значит, ответственность должны нести все — производитель, импортер и продавец, полагает Антон Гуськов.

— Но проверять надзор будет, конечно же, розницу, то есть факт продажи конечному потребителю — офлайн- или интернет-магазин производителя, которые в данном случае будут выступать продавцами. Поэтому ответственность перед надзором будут нести продавцы, — добавил представитель РАТЭК.

Он напомнил, что ранее ассоциация направила в правительство письмо с просьбой отложить на год введение ответственности за неисполнение требований об обязательной предустановке ПО.

— Мы опасаемся неготовности надзора в этом вопросе. Ответ на наше обращение мы пока не получили, но срок вступления в силу ответственности всё же изменили с апреля на 1 июля, — резюмировал представитель ассоциации.

Вступление закона в силу не приведет к исчезновению каких-либо устройств с прилавков, полагает, в свою очередь, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ни один производитель не пойдет на то, чтобы убирать свои устройства с полок, уверен он.

На этапе обсуждения основного закона о предустановке отечественного ПО в документ добавили опцию «диалогового окна», когда потребитель при первом включении купленного устройства получает уведомление с предложением установить или все приложения из прилагаемого перечня предустановки, или какие-то определенные программы, напомнил эксперт. Этим изменением во многом воспользуются крупные производители типа Apple, считает он.

С полок долой1 Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Главный момент, что мы не создаем качественное и отличное в лучшую сторону от западных аналогов программное обеспечение, которое люди хотели бы устанавливать. А насильственными методами обязываем производителей оборудования устанавливать отечественное ПО, — отметил глава Telecom Daily Денис Кусков.

В половине случаев потребители будут удалять предустановленный российский софт, уверен эксперт.

В «М.Видео-Эльдорадо» сказали «Известиям», что подавляющее большинство производителей и поставщиков техники сети готовятся к вступлению в силу новых правил, касающихся предустановки отечественного ПО.

В пресс-службе «Связной-Евросеть» на момент публикации не ответили на запрос «Известий».