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Капризова назвали первой российской звездой недели НХЛ

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Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Об этом сообщается 15 марта на официальном сайте лиги.

Капризов с четырьмя голами и пятью очками в четырех матчах стал лидером среди соотечественников и помог своей команде выиграть все четыре встречи, а также продлить домашнюю победную серию до семи игр.

Также хоккеист оформил хет-трик в матче с «Аризоной Койотис» и отметился голевой передачей.

С 24 очками в 26 матчах Капризов стал лидером в лиге среди всех новичков, в «Миннесоте» и среди российских хоккеистов, сообщили в НХЛ.

В тройку звезд по версии лиги вошел и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который забросил одну шайбу в трех матчах и сделал три результативные передачи, а также форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, набравший четыре балла в трех матчах.

6 марта Тарасенко сыграл впервые после полученной в октябре 2019 года травмы плеча.

14 марта сообщалось, что благодаря шайбе российского нападающего Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для россиянина эта шайба стала 716-й в регулярном чемпионате НХЛ.

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