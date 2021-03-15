Капризова назвали первой российской звездой недели НХЛ
Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Об этом сообщается 15 марта на официальном сайте лиги.
Капризов с четырьмя голами и пятью очками в четырех матчах стал лидером среди соотечественников и помог своей команде выиграть все четыре встречи, а также продлить домашнюю победную серию до семи игр.
Также хоккеист оформил хет-трик в матче с «Аризоной Койотис» и отметился голевой передачей.
С 24 очками в 26 матчах Капризов стал лидером в лиге среди всех новичков, в «Миннесоте» и среди российских хоккеистов, сообщили в НХЛ.
В тройку звезд по версии лиги вошел и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который забросил одну шайбу в трех матчах и сделал три результативные передачи, а также форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, набравший четыре балла в трех матчах.
6 марта Тарасенко сыграл впервые после полученной в октябре 2019 года травмы плеча.
14 марта сообщалось, что благодаря шайбе российского нападающего Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Для россиянина эта шайба стала 716-й в регулярном чемпионате НХЛ.