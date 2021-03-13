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Нападающий «Миннесоты» Капризов оформил первый хет-трик в НХЛ

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Российский нападающий клуба «Миннесота» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилл Капризов оформил свой первый хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Аризоны». Об этом в субботу, 13 марта, сообщает «Спорт-экспресс».

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Уточняется, что 23-летний спортсмен забросил шайбы в ворота соперника на 44-й, 46-й и 60-й минутах.

Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ, 11 марта он стал первым новичком в истории клуба, который набрал 20 очков за сезон. В настоящее время у него 23 очка за 25 проведенных матчей.

«Миннесота» одержала победу над «Аризоной» со счетом 4:0, четвертую шайбу забросил шведский хоккеист Йонас Бродин.

В результате «Миннесота» набрала 33 очка в 25 матчах и заняла второе место в таблице Западного дивизиона лиги. «Аризона» же находится на шестом месте с 28 очками за 27 игр.

Следующая встреча команд состоится 14 марта в Сент-Поле (Миннесота).

11 марта сообщалось, что хоккейный клуб «Питтсбург» со счетом 5:2 обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В состaве победителей шайбы зaбросили Евгений Мaлкин (6-я минута), Брэндон Тaнев (24), Джейк Гюнцель (32), Энтони Aнджелло (43), Брайан Рaст (59). У проигрaвшей комaнды отличились Тэйдж Томпсон (7) и Виктор Олофссон (29).

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