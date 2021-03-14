Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), благодаря шайбе российского нападающего Александра Овечкина.
Во втором периоде Овечкин реализовал большинство с передач Никласа Бэкстрема и Джона Карлсона.
Для россиянина это 716-я шайба в регулярном чемпионате НХЛ, передает «Спорт-Экспресс».
Ранее, 11 марта, «Вашингтон» со счетом 5:3 обыграл «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин.