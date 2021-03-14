Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
На Олимпиаде в Токио могут на 50% ограничить число зрителей на стадионах
Спорт
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
Общество
Около 80 населенных пунктов в Иркутской области остались без света
Мир
Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
Происшествия
В Хабаровском крае зафиксировали первый с начала сезона лесной пожар
Мир
Два человека умерли в Гонконге после прививки от COVID-19
Мир
США почти месяц не могли установить контакт с КНДР
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой более 2 км
Спорт
В Японии призвали сократить сопровождение лидеров государств на Играх

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), благодаря шайбе российского нападающего Александра Овечкина.

Во втором периоде Овечкин реализовал большинство с передач Никласа Бэкстрема и Джона Карлсона.

Для россиянина это 716-я шайба в регулярном чемпионате НХЛ, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 11 марта, «Вашингтон» со счетом 5:3 обыграл «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021