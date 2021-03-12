«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Хоккейный клуб «Вашингтон» со счетом 5:3 обыграл «Филадельфию» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в четверг, 11 марта.

В составе-победителе шайбы забросили Александр Овечкин (9-я минута), Конор Шири (14), Джон Карлсон (27), Ник Дауд (38, 60). У проигравшей команды голы на счету Трэвиса Конечны (12), Ивана Проворова (42), Скотта Лоутона (51), пишет «Спорт-Экспресс».

Овечкин забросил девятую шайбу в сезоне и 715-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает седьмое место в истории лиги. В активе 35-летнего российского нападающего теперь 19 очков (девять шайб + 10 передач) в 22 матчах текущего сезона.

1 марта «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Джерси Девилз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победную шайбу забросил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.