В Турции назвали условия отмены теста на COVID-19 для россиян

Существует ряд условий, при которых обязательный тест на коронавирус для въезжающих в Турцию иностранцев могут отменить. Об этом 15 марта заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Он отметил, что первым условием является устойчивое снижение числа регистрируемых случаев COVID-19 за сутки.

«Если (к 15 апреля. ― Ред.) мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев», ― сказал Эрсой в эфире телеканала BBC ONE.

Вторым условием, названным министром культуры и туризма Турции, является уровень вакцинации в странах, откуда будут приезжать туристы.

11 марта сообщалось, что все пассажиры самолетов, прибывающих в Турцию, в том числе граждане страны, с 15 марта обязаны за 72 часа до прилета заполнить электронную анкету, без которой им откажут в перевозке. До этого времени пассажиры заполняли бумажные анкеты, которые им выдавали на борту самолета.

Ранее, 10 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна готова принимать российских туристов с учетом всех необходимых мер безопасности.

4 марта Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что после снятия ограничений спрос на туры в Турцию вырос. По данным экспертов, цены в большинстве турецких отелей летом текущего года сохранятся на уровне цен прошлого года.