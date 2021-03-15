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Врач рассказал о способах облегчить последствия коронавируса

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Чтобы ускорить процесс восстановления после коронавируса, необходимы дозированные физические нагрузки на свежем воздухе. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

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«Но самое главное — отсутствие нагнетания. Отсутствия вот этого «все пропало, все пропало», — заявил врач в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Также медик предупредил, что процесс восстановления после COVID-19 может занять несколько месяцев.

Днем ранее медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов рекомендовал всем переболевшим коронавирусом регулярно наблюдать за показателями здоровья, даже если инфекция прошла без осложнений.

Денисов посоветовал регулярно сдавать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин, также проверять показатели печени и почек.

12 марта ученые из Сан-Диего и Барселоны представили диету, которой стоит придерживаться тем, кто перенес COVID-19.

Диета предполагает снижение потребления насыщенных жирных кислот и трансжиров — красного мяса, полуфабрикатов, молока, фастфуда. Включить в рацион медики советуют продукты с мононенасыщенными жирными кислотами: оливковое масло, орехи, кунжут, авокадо. Стоит обратить внимание на пищу с волокнами (цельнозерновые продукты, зеленые овощи, фрукты), а также употреблять пробиотики из кисломолочной продукции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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