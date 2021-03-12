Названа полезная диета для переболевших COVID-19

Главный научный сотрудник Научно-клинического центра геронтологии Алексей Москалев описал обнародованную в совместном исследовании ученых из Сан-Диего и Барселоны ITIS диету, полезную для переболевших коронавирусной инфекцией. Эксперт в пятницу, 12 марта, прокомментировал опубликованное исследование в беседе журналистами.

Несмотря на то что изначально ITIS-диета разрабатывалась для помощи больным ревматоидным артритом,она полезна и для переболевших коронавирусной инфекцией, поделился Москалев с «Комсомольской правдой».

Исследователь отметил, что отдельные продукты, включенные в рацион, могут давать противовоспалительный эффект, другие же, напротив, могут провоцировать воспалительные процессы в организме. Кроме того,от рациона питания также зависит состояние микробиома кишечника, влияющего на воспаление.

Соблюдение ITIS-диеты, помогающей восстановиться после перенесенного коронавируса, предполагает снижение потребления насыщенных жирных кислот и трансжиров (красное мясо, полуфабрикаты, молоко, фастфуд); преобладание в рационе продуктов с мононенасыщенными жирными кислотами (оливковое масло, орехи, кунжут, авокадо); пребиотиков в виде пищевых волокон (цельнозерновые продукты, зеленые овощи, фрукты); а также регулярное потребление пробиотиков (йогурты, простокваша, кефир и другие кисломолочные продукты).

Вместе с тем эксперты рекомендуют добавлять в пищу специи и приправы, обладающие противовоспалительным эффектом, к числу которых относятся куркума, черный перец, имбирь. К овощам, обладающим выраженным противовоспалительным эффектом, ученые относят чеснок, лук, морковь, тыква, кабачки, зеленые листовые овощи.

В январе диетолог Екатерина Бурляева назвала продукты, усугубляющие течение коронавирусной инфекции. По ее словам, гражданам, находящимся на карантине из-за COVID-19, стоит минимизировать потребление соли и сахара, а также насыщенных и транс-изомеров жирных кислот.

Также Бурляева согласилась с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения об ограничении употребления алкоголя в период заболевания. Она отметила, что такие напитки стоит меньше пить как для снижения риска заболевания COVID-19, так и для уменьшения вероятности возникновения других опасных болезней.

В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла от употребления алкоголя тех, кто принимает лекарства от коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.