Медик дал совет переболевшим COVID-19

Переболевшим COVID-19 следует наблюдать за последствиями после болезни, а также проверять показатели здоровья. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщил медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов.

Он рассказал, что подобной полезной деятельностью необходимо заниматься даже тем, у кого не было осложнений. По его словам, особенного внимания заслуживают органы, которые коронавирус поражает больше всего.

«Нужно сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин и проверить показатели печени и почек, оценить состояние миокарда», — отмечает Денисов в беседе с «Российской газетой».

Эксперт уверяет, что данные действия приведут к постановке объективной картины состояния здоровья, что позволит исключить возможный воспалительный процесс в организме.

Кроме того, он напомнил о важности исследования, направленного на определение количества антител.

12 марта главный научный сотрудник Научно-клинического центра геронтологии Алексей Москалев описал обнародованную в совместном исследовании ученых из Сан-Диего и Барселоны ITIS диету, полезную для переболевших коронавирусной инфекцией.

Соблюдение ITIS-диеты, помогающей восстановиться после перенесенного коронавируса, предполагает снижение потребления насыщенных жирных кислот и трансжиров (красное мясо, полуфабрикаты, молоко, фастфуд); преобладание в рационе продуктов с мононенасыщенными жирными кислотами (оливковое масло, орехи, кунжут, авокадо); пребиотиков в виде пищевых волокон (цельнозерновые продукты, зеленые овощи, фрукты); а также регулярное потребление пробиотиков (йогурты, простокваша, кефир и другие кисломолочные продукты).

10 марта главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина сообщила, что коронавирусная инфекция может поражать не только легочную ткань, но и другие органы человека, а также приводить к системному васкулиту. Она подчеркнула, что у некоторых пациентов с коронавирусом болезнь может протекать до восьми месяцев.