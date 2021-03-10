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Врач рассказала о серьезных последствиях коронавируса для организма

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Коронавирусная инфекция может поражать не только легочную ткань, но и другие органы человека, а также приводить к системному васкулиту. Об этом 9 марта рассказала главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина.

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Она отметила, что на данный момент медики воспринимают COVID-19 не как респираторную инфекцию, а как системный васкулит, так как вирус воздействует не только на легкие, а на эндотелий сосудов во всем организме. То есть у переболевших коронавирусом могут быть поражения в почках, печени, а также на коже, сообщает РИА «Воронеж».

Костина подчеркнула, что у некоторых пациентов с коронавирусом болезнь может протекать до восьми месяцев. Через три месяца после появления первых признаков COVID-19, по словам врача, начинается так называемый «чистый постковид», дополняет «Газета.ру».

«Он может включать абсолютно разную симптоматику. Начиная от неврологической симптоматики, заканчивая расстройством желудочно-кишечного тракта. Если пациент находился какое-то время в отделениях реанимации, у него еще наслаивается постреанимационный синдром», — добавила медик.

Ранее, 27 февраля, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отметила, что COVID-19 не имеет специфических последствий, которые были бы одинаковыми для всех. Наоборот, в зависимости от склонности конкретного организма к определенным болезням и возникают самые разные последствия.

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