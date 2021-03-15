Эксперт фитнес-индустрии назвал плюсы налогового вычета для детских секций

Социальный налоговый вычет по НДФЛ на занятия спортом нужно распространить на секции и спортивные клубы для детей, так как в этом есть плюсы как для государства, так и для фитнес-индустрии. Об этом в понедельник, 15 марта, заявила «Известиям» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева.

«Мы убеждены, что налоговый вычет на занятия физкультурой и спортом необходимо распространить на детские секции и клубы. Более того, Ассоциация операторов фитнес-индустрии выступила одним инициаторов данного законопроекта. Мы видим в принятии данного законопроекта плюсы для всех сторон ― для государства, граждан и игроков фитнес-индустрии», ― сказала она.

По словам президента ассоциации, эта мера будет способствовать выполнению государственных программ по оздоровлению населения. Налоговый вычет делает занятия в спорт-клубах более доступными и мотивирует родителей приводить детей на тренировки. Также Киселева подчеркнула, что данная инициатива позволит поддержать население после пандемии в ситуации, когда у многих произошло снижение дохода.

«Возможность платить налоги, понимая, что потом можно будет получить преференции в виде вычета, станет для людей одним их аргументов в пользу того, чтобы оставить занятия физкультурой и спортом в списке своих приоритетов», ― пояснила она.

Кроме того, по мнению Киселевой, для игроков фитнес-индустрии мера даст возможность стимулировать снизившийся в период введенных на фоне коронавируса ограничений спрос и позволит части предприятий выйти из серой зоны. Однако, чтобы мера была более действенной, крайне важно, чтобы она начала действовать уже в текущем году, указала она.

Ранее в этот день стало известно, что социальный налоговый вычет по НДФЛ могут ввести для несовершеннолетних россиян, которые ведут активный образ жизни.

По данным «Парламентской газеты», в Госдуме уже подготовили поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которой не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети смогут получить налоговый вычет, если занимаются фитнесом или посещают секции. Уточнялось, что это будет касаться также усыновленных детей и подопечных.

Также сообщалось, что, согласно тексту документа, «оздоровительный» налоговый вычет будет выделяться в размере фактически произведенных расходов, но его размер не может превышать 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов НДФЛ. Кроме того, отмечалось, что максимальная сумма может составить 15,6 тыс. рублей. 23 марта законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы.

В конце февраля депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты занятий спортом детям из малообеспеченных семей. Согласно тексту документа, направленного на имя министра спорта РФ Олега Матыцина, выплачивать пособие предлагается в размере не более 5 тыс. рублей.

Сухарев обратил внимание на то, что в среднем месяц занятий в спортивной секции стоит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а если в семье два ребенка, то это до 10 тыс. рублей в месяц, что гораздо больше, чем НДФЛ, выплаченный родителями из малообеспеченных семей в течение месяца.