В Госдуме предложили ввести пособия на спорт для детей из малообеспеченных семей

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты занятий спортом детям из малообеспеченных семей. Соответствующее письмо он направил министру спорта России Олегу Матыцину, пишет 24 февраля RT.

Парламентарий напомнил, что Минфин прорабатывает возможность предоставления налоговых вычетов родителям за занятия их детей спортом. По его мнению, появление таких вычетов кардинально не поменяет ситуацию с доступностью спортивных секций для детей из малообеспеченных семей.

Сухарев обратил внимание на то, что в среднем месяц занятий в спортивной секции стоит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а если в семье два ребенка, то это до 10 тыс. рублей в месяц. Такая сумма гораздо больше, чем НДФЛ, выплаченный родителями из малообеспеченных семей в течение месяца.

В связи с этим он предложил главе Минспорта рассмотреть возможность введения специальных пособий для несовершеннолетних из малообеспеченных семей для оплаты услуг физкультурно-оздоровительных организаций, но не более 5 тыс. рублей в течение месяца.

Помимо этого, Сухарев также предлагает разработать механизм, по которому поступление средств будет осуществляться напрямую в спортивные секции от местных отделов соцзащиты или других органов на основе договора об оказании услуг.

В конце января замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил, что ведомство проработает возможность получения родителями налогового вычета за оплату занятий детей спортом.