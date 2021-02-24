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В Госдуме предложили ввести пособия на спорт для детей из малообеспеченных семей

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Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты занятий спортом детям из малообеспеченных семей. Соответствующее письмо он направил министру спорта России Олегу Матыцину, пишет 24 февраля RT.

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Парламентарий напомнил, что Минфин прорабатывает возможность предоставления налоговых вычетов родителям за занятия их детей спортом. По его мнению, появление таких вычетов кардинально не поменяет ситуацию с доступностью спортивных секций для детей из малообеспеченных семей.

Сухарев обратил внимание на то, что в среднем месяц занятий в спортивной секции стоит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а если в семье два ребенка, то это до 10 тыс. рублей в месяц. Такая сумма гораздо больше, чем НДФЛ, выплаченный родителями из малообеспеченных семей в течение месяца.

В связи с этим он предложил главе Минспорта рассмотреть возможность введения специальных пособий для несовершеннолетних из малообеспеченных семей для оплаты услуг физкультурно-оздоровительных организаций, но не более 5 тыс. рублей в течение месяца.

Помимо этого, Сухарев также предлагает разработать механизм, по которому поступление средств будет осуществляться напрямую в спортивные секции от местных отделов соцзащиты или других органов на основе договора об оказании услуг.

В конце января замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил, что ведомство проработает возможность получения родителями налогового вычета за оплату занятий детей спортом.

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