Минфин рассмотрит введение налогового вычета за занятия детей спортом

Родители смогут получать налоговый вычет за оплату занятий детей спортом — такую возможность проработают в Минфине РФ. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов, выступая в Государственной думе во вторник, 26 января.

Ранее в этот день нижняя палата парламента рассмотрела в первом чтении законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. В связи с этим Сазанову был задан вопрос: будут ли иметь право родители на налоговый вычет за затраты на занятия детей спортом?

«Хороший вопрос. Мы ко второму чтению проработаем данное предложение», — сказал замминистра.

31 октября сообщалось, что правительство России одобрило установление налогового вычета по НДФЛ для россиян, занимающихся физкультурой и спортом.

Законопроектом предлагается установить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной россиянином за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги.

Предлагаемый социальный налоговый вычет будет предоставляться в размере фактических расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период в совокупности с другими вычетами.