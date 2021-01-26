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Минфин рассмотрит введение налогового вычета за занятия детей спортом

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Родители смогут получать налоговый вычет за оплату занятий детей спортом — такую возможность проработают в Минфине РФ. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов, выступая в Государственной думе во вторник, 26 января.

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Ранее в этот день нижняя палата парламента рассмотрела в первом чтении законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. В связи с этим Сазанову был задан вопрос: будут ли иметь право родители на налоговый вычет за затраты на занятия детей спортом?

«Хороший вопрос. Мы ко второму чтению проработаем данное предложение», — сказал замминистра.

31 октября сообщалось, что правительство России одобрило установление налогового вычета по НДФЛ для россиян, занимающихся физкультурой и спортом.

Законопроектом предлагается установить социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной россиянином за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги.

Предлагаемый социальный налоговый вычет будет предоставляться в размере фактических расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период в совокупности с другими вычетами.

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