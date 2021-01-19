Не до жира: продажи в фитнес-индустрии в праздники упали еще на 14%

Даже после новогодних застолий люди не спешат в фитнес-клубы приводить себя в форму. По данным аналитиков, в период каникул объем продаж услуг спортзалов в денежном выражении снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре падение составило 20-30% год к году, рассказали в сетях «X-Fit» и «Территория Фитнеса». После локдауна индустрия восстанавливается медленно. Полностью она сможет оправиться за год-два в лучшем случае, считают в Ассоциации операторов фитнес-индустрии. За это время многие клубы рискуют уйти с рынка. Например, сети «Alex Fitness» уже пришлось закрыть четыре филиала, и это не предел.

Не спешат на тренировки

В период новогодних каникул (1-12 января) объем продаж услуг фитнес-клубов в денежном выражении снизился на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в службе аналитики «Платформы ОФД» (обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с онлайн-касс в России).

Кроме того, средний чек покупки услуг фитнес-центров в этот период составил 3 588 рублей, что на 17% ниже, чем в прошлом году. В топ-покупок входит депозит на посещение фитнес-центра и клубные карты на год, добавили в службе аналитики.

При этом, для сравнения, объем продаж на спортивные товары, позволяющие тренироваться самостоятельно, в этот период в денежном выражении вырос на 7%, а средний чек составил 3 387 рубля, что на 38% выше, чем в прошлом году.

На восстановление отрасли уйдет один-два года, считает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

— Перед Новым годом, в ноябре-декабре, падение объема продаж абонементов по нашим подсчетам составило 25-30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Мы действительно пока не восстановились после локдауна и еще долго будем восстанавливаться. Сейчас, в первом квартале 2021 года, ситуация особенно сложная, поскольку именно на это время отодвинулись все финансовые нагрузки: аренда, кредиты, — рассказала «Известиям» Ольга Киселева.

По ее словам, потребительское поведение заметно изменилось. Сейчас людям сложно планировать что-то на год вперед, поэтому они покупают более короткие абонементы, на три-шесть месяцев, а также приобретают абонементы в рассрочку. Кроме того, индустрия частично пытается перейти на разовые посещения, хотя это крайне сложно.

Клубные потери

Недополучение выручки может привести к банкротству многих клубов, уверена Ольга Киселева. Хотя количество закрытых клубов будет меньше того, что прогнозировалось весной, отметила она. Уйдут с рынка все же не 70% клубов, как это предполагалось, но потери так или иначе будут внушительными.

Это уже заметно у некоторых крупных компаний.

— В январе объем продаж в нашем холдинге снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Да и посещаемость упала на 30%. Постоянные клиенты не продлевают абонементы. Придется закрывать неэффективные клубы в этом году. Четыре клуба уже перестали работать, это 3% нашей сети, — рассказал президент холдинга «Alex Fitness» Алексей Ковалев.

Два клуба потеряла также сеть «СитиФитнес».

— Арендодатель не уступил ни одной копейки, хотя объект принадлежит государству. Объём продаж там упал на 80%, но наши аргументы не были услышаны. Второй закрытый клуб так же находился в помещении, принадлежащем государству — в баскетбольном дворце Динамо, — поделилась основатель сетей фитнес-клубов «ОранжФитнес» и «СитиФитнес» Анастасия Юсина.

Падение выручки на 35% в декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдалось у сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса».

— Сейчас сеть ведет интенсивные переговоры с арендодателями о снижении арендных платежей в связи с падением доходов, по причинам, вызванным пандемией, и начинает выходить на плановые показатели по деятельности работающих фитнес-клубов, — рассказали в компании «Территория Фитнеса».

События 2020 года, связанные с эпидемией коронавируса, стали для индустрии испытанием на прочность, отметила директор по операционной деятельности X-Fit в России Ирина Троска.

По ее словам, к концу года падение продаж удалось свести к 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом летом, после открытия клубов, продажи упали на 70% год к году. Онлайн-тренировки, запущенные в период локдауна, монетизировались крайне слабо. Сейчас компания надеется на постепенное восстановление спроса.

Позитивную тенденцию отметили в сети «World Class». Клиенты, которые ходят в клубы, стали делать это чаще в среднем на 20%. Для повышения спроса компания продолжает бесплатные онлайн-трансляции тренировок в Instagram и YouTube.

В ожидании кэшбека

Фитнес-индустрию не оставили без поддержки во время пандемии. Были предоставлены субсидии в момент локдауна, кредиты (беспроцентные и двухпроцентные), напомнила Ольга Киселёва.

Но этими мерами поддержки частично смогли воспользоваться не более 30% участников отрасли, отметила она. Помощь не досталась системообразующим компаниям, которые работают на одном юридическом лице, то есть не относятся к малому и среднему предпринимательству.

— Совершенно не сработало постановление правительства РФ N 439 от 3 апреля 2020 года, которое предполагает договорённости между арендатором и арендодателем. Это самая сложная проблема. Именно из-за того, что некоторые арендодатели вообще не пошли ни на какие переговоры, многие участники могут покинуть рынок, — подчеркнула Ольга Киселёва.

По ее словам, отрасли в большей степени необходимы не прямые деньги, а коммуникация с ведомствами, в частности с Минспортом и Минздравом, взаимодействие с медициной, участие в постковидной реабилитации — все, что может привлечь дополнительных клиентов в клубы.

— Сейчас мы пытаемся делать это на уровне отдельных регионов — краевых больниц, местных депздравов. Но считаем, что лучше решать эту проблему в федеральном масштабе. В туризме сделали кэшбек, мы бы хотели что-то подобное, делали запрос об этом в правительство, пока ответа нет, — заключила Ольга Киселёва.

«Известия» направили запрос в Минспорт и Минэкономразвития с просьбой рассказать, планируются ли дополнительные меры поддержки фитнес-индустрии.

В пресс-службе Минспорта уточнили, что в 2020 году ведомство предложило внести изменения в законодательство, которые позволят людям получить социальный налоговый вычет по затратам на занятия спортом.

Предоставленные ранее отсрочки на шесть месяцев по налогам и страховым взносам за март и первый квартал 2020 года для тех отраслей, которые пока не восстановились, в их числе и фитнес-индустрия, продлены ещё на три месяца, — сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

В июне 2020 года поддержан закон о расширении мер поддержки. В 2021 году будут проработаны вопросы упрощения доступа самозанятых к работе с онлайн-платформами, сертификации продукции. Многие представители фитнес-индустрии выбрали данный налоговый режим, поэтому режим самозанятых является ещё одним инструментом поддержки для занятых в этой сфере, пояснили в министерстве.