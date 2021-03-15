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Налоговый вычет за фитнес могут ввести для несовершеннолетних

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Социальный налоговый вычет по НДФЛ могут ввести для несовершеннолетних россиян, которые ведут активный образ жизни. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила «Парламентская газета».

По данным издания, в Госдуме уже подготовили поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которой не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети смогут получить налоговый вычет, если занимаются фитнесом или посещают секции. Уточняется, что это будет касаться также усыновленных детей и подопечных.

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По словам члена комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерия Скруга, целью инициативы является популяризация здорового образа жизни, отмечает телеканал «360».

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — подчеркнул парламентарий.

Согласно тексту документа, «оздоровительный» налоговый вычет будет выделяться в размере фактически произведенных расходов, но его размер не может превышать 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов НДФЛ. Уточняется, что максимальная сумма может составить 15,6 тыс. рублей, пишет «Москва 24».

Министерство спорта подготовит список организаций, при получении услуг которых можно будет рассчитывать на вычет, отмечает телеканал «Звезда». В число услуг могут отнести не только тренировки, но и проведение физкультурных мероприятий в рамках комплекса ГТО.

23 марта законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы.

В конце февраля депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести целевое пособие для оплаты занятий спортом детям из малообеспеченных семей. Согласно тексту документа, направленного на имя министра спорта РФ Олега Матыцина, выплачивать пособие предлагается в размере не более 5 тыс. рублей.

Сухарев обратил внимание на то, что в среднем месяц занятий в спортивной секции стоит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а если в семье два ребенка, то это до 10 тыс. рублей в месяц, что гораздо больше, чем НДФЛ, выплаченный родителями из малообеспеченных семей в течение месяца.

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