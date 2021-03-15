Эксперты прокомментировали рост стоимости нефти

Сильный рост цен на нефть противоречит стратегическим целям ОПЕК+, так как страны соглашения рискуют потерять долю рынка, а также возможность и готовность влиять не цену в будущем. Об этом рассказал «Известиям» Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал», комментируя подорожание нефти и растущей на этом фоне стоимости российского рынка акций 15 марта.

«Поэтому не исключено, что в скором времени квоты на добычу нефти в рамках соглашения будут увеличены, что соответствующим образом скажется на ценах», — сказал он.

На сегодняшних торгах стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,98% и составила $69,9 за баррель. Апрельские контракты на нефть WTI снизились на 1,01% и составили $66,26 за бочку.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов на фоне повышения нефтяных цен. Индекс Мосбиржи вырос на 0,66% и достиг 3562,69 пункта. Индекс РТС подскочил на 0,67%, до 1529,62 пункта.

Комментируя уровень в $70 за баррель нефти марки Brent, Брагин отметил, что, судя по динамике нефтяных цен в последнюю неделю, такая картина ценовых движений может наблюдаться, если «у большого числа игроков на этом уровне стоят ордера на закрытие длинных позиций или занятие коротких». Если это так, то при прохождении ценой нефти отметки в $70 и больше, может возникнуть «спекулятивный рост существенно выше».

«Рост нефтяных цен стимулируется сильной статистикой из Китая: рост промышленного производства на 35% в первые два месяца 2021 года, объем нефтепереработки увеличился на 17% в годовом выражении, — заявил Артем Лютик, управляющий директор ИК «Универ Капитал».

Также поддержку нефтяным ценам, по его словам, оказывает статистика Baker Hughes, указавшая на снижение числа активных буровых установок на нефтяных месторождениях США.

По разным прогнозам, средний уровень нефтяных котировок по году составит $55–65 за баррель, что позволит пополнить Фонд национального благосостояния на 2,5 трлн рублей. Однако он напомнил, что, как заявляла Счетная палата, эти средства направят в бюджет для поддержки экономики и сокращения размера дефицита, который в прошлом году составил 3,8% (4,1 трлн рублей).

Екатерина Грушевенко, эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» считает, что ожидания по поводу роста нефтяных цен «несколько завышены» по ряду причин. Сейчас возлагаются большие надежды на рост спроса до конца года, который трудно прогнозировать из-за нестабильной обстановки с ситуацией с коронавирусом, а также на сохранение дисциплины внутри ОПЕК+. Однако уже сейчас Россия и Казахстан начали наращивать добычу.

Эксперт добавила, что не стоит забывать о том, что при сохранении цены нефти на уровне $70 за баррель на рынок вернутся производители за пределами ОПЕК+, что снова окажет давление на цены.

В начале марта прошел министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в ходе которого были рассмотрены потенциальные объемы добычи стран — членов объединения в апреле. Заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в следующем месяце.

Вице-премьер Александр Новак по итогам мероприятия заявил, что в феврале Россия более чем на 100% исполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

По его словам, Москва увеличит добычу нефти в апреле на согласованные 130 тыс. баррелей в сутки. Страны альянса сохранят в апреле нефтедобычу на уровне марта. При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана.