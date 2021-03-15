Не дает добро: аресты таможенников обнажили проблемы ФТС

Начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов задержан по подозрениям в превышении полномочий. Генерала конвоируют в Москву, где будет решаться вопрос о мере пресечения. Также стало известно о задержании находившегося в бегах бывшего начальника отдела таможни Санкт-Петербурга — ему инкриминируют получение взятки на 20 млн руб. Подробности — в материале «Известий».

Начальника Астраханской таможни (Южное таможенное управление) Ильдара Саидова задержали за превышение должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Следователи планируют обратиться в суд и ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Москву без повышения

Операцию по задержанию проводили сотрудники Центрального аппарата ФСБ России. По данным телеканала РЕН ТВ, генерал-майора конвоируют в Москву для проведения следственных действий. Другой источник говорит, что Саидов подозревается в занижении пошлин для отдельных коммерсантов .

Саидов был назначен начальником Астраханской таможни в июне 2017 года, уточняет агентство. До этого он возглавлял Астраханскую таможню в статусе исполняющего обязанности начальника, занимал различные должности на Татарстанской и Краснодарской таможнях. Награжден нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалями «За службу в таможенных органах» I, II и III степеней, медалью «За усердие».

За помощь коммерсантам

Также в понедельник стало известно о задержании бывшего начальника отдела Санкт-Петербургской таможни (Северо-Западное таможенное управление) Олега Гусева . От правоохранительных органов полковник скрывался более полугода.

Гусеву, предположительно, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Доставленный в Москву подозреваемый уже дал признательные показания. Басманный суд столицы принял решение о заключении Гусева под стражу — он арестован до 26 апреля.

«По данным следствия, Гусев в декабре 2018 года потребовал от представителей ООО „Таллер“ взятку в размере 20 млн рублей , — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. — Незаконное вознаграждение предполагалось за непринятие предусмотренных законом мер в рамках мероприятий таможенного контроля в отношении указанной коммерческой организации. Такие мероприятия проводились с мая того же года в связи с реализацией товаров марки „Таллер“. Указанные денежные средства получены Гусевым через посредников в период декабря 2018 — января 2019 года». Как отметили в СК, Гусев скрылся от органов предварительного расследования, после чего был объявлен в розыск. Задержали его 14 марта 2021 года в московском аэропорту Шереметьево.

Гусев исчез в ноябре 2019 года — он не явился на работу, а потом дал о себе знать, вероятно, из Прибалтики. Одновременно с ним исчез и начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления, замначальника СЗТУ полковник Максим Мамчура.

Катализаторы коррупции

Как отмечает Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы VVCube, «таможенная сфера, наряду с госзакупками, является одной из наиболее коррупционно емких, в силу объема товара и срочности многих международных отношений». Как минимум часть преступлений в этой сфере связана с попытками обойти эмбарго. «Большая востребованность на российском рынке продукции, которая подпадает под санкции, диктует спрос, который естественно хотят закрыть предложениями компании, используя различные возможности, — полагает эксперт. — Проблема здесь не только в том, что появляется коррупция на стадии провоза и декларирования товара (и не только санкционного), но и в самой нормативной базе таможенных ограничений и санкционных препятствий. Эти и ряд других смежных вопросов находится в сфере принятия политических решений. Часть из них осталась со времен присоединения к ВТО и принятия Марракешского соглашения 1994 года».

По словам Ткаченко, только в этом месяце начал решаться вопрос о деятельности филиалов иностранных страховых компаний в России, работа которых позволит упростить процедуру международных поставок некоторых грузов. «Большая проблема остается в сфере правоприменительной практики при международных поставках по правилам Инкотермс и международных операциях, подпадающих под обычаи устоявшегося делового оборота во всем мире, а также между двумя контрагентами, — отметил специалист в интервью „Известиям“. — Таможенные органы полностью игнорируют этот институт права и формально подходят к взаимодействию сторон, подталкивая их на коррупционный путь отношений с госорганом».

Коррупционные схемы, которые применяют на таможне, в последние годы сильно видоизменились — ситуаций, когда инспекторы могли делать деньги на всем подряд, больше нет, отмечает автор Telegram-канала «Злой таможенник» в разговоре с «Известиями». «Выгодополучателей теперь ищут не в низших звеньях, а где-нибудь повыше. Бизнес умеет считать свои деньги и прикидывает, кому и за что ему стоит платить, а кто только имитирует свои вахтерские теневые функции, — говорит он. — Обычно платят за общее содействие и отсутствие препятствий при проведении таможенного контроля: досмотров, влекущих простои, экспертиз, дел об административных правонарушениях по незначительным поводам и т.д.».

Текущее положение дел в таможне можно охарактеризовать как «деградацию из-за низких показателей собираемости таможенных платежей, системных сбоев в системе таможенного управления и, конечно, недальновидным прессингом российского бизнеса, который сбежал в Белоруссию и Казахстан, что нанесло существенный ущерб российской экономике», говорит политолог Сергей Вдовин. По его словам, низкая собираемость платежей «из-за откровенно непрагматичного подхода руководства таможни всячески скрываются за ширмой уже для всех привычных санкций и пандемии». При этом надо помнить о том, что «деградация, давление на бизнес, откровенная манипуляция рынком в ущерб собственной экономике начались задолго до этого, и сегодня мы видим результат». «В свою очередь это и результат провальной кадровой работы, когда назначение на должности в таможни осуществляется исходя из критерия личной преданности, а не профессионализма, — сказал Вдовин в интервью „Известиям“. — Здравые и прогрессивные идеи по совершенствованию работы таможни выполняются руками людей, слабо представляющих специфику и основную задачу фискального органа. Сотрудники таможенных органов в шоке от непоследовательности действий руководящего состава ФТС, находящегося в отрыве от реальности на местах».

«Уровень соблазнов высок»

По мнению председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, «таможня находилась и находится в зоне высокого коррупционного риска, тем более что большинство регламентирующих документов, в том числе Таможенный кодекс, допускают гибкое регулирование тарифа за ввозимый товар». Он напомнил о том, что в 2000-х годах сотрудников таможни иногда «задерживали целыми подразделениями». «Пресечение коррупционной составляющей стало возможным, когда ввели общие условия для всех игроков на этом рынке. Коррупционные процессы в таможне все еще остались, сломать систему не смогли, хотя они и стали более латентными», — отмечает Кабанов. Чтобы уменьшить коррупционные риски в таможне, нужно ввести унифицированные ставки тарифа, уйти от бумажного документооборота и перейти в электронную прозрачную систему декларирования, уверен глава общественной организации.

По словам Кабанова, «многие сотрудники таможни находятся в связке с бизнесом и работают вместе, поэтому уровень соблазнов высок». «Астраханская таможня граничит с Казахстаном, а через него с Китаем, — напомнил он в беседе с „Известиями“. — Через степь проходит огромное количество фур, и там огромный соблазн открыть маленький канал для контрабанды, который никто не будет трогать».

«Первые, кто начал кричать о помощи — так называемые цветочники. Бизнес поставили на колени, создав умышленно невыносимые условия для работы. И только после предания проблемы широкой огласке начали в срочном порядке приниматься меры, посыпались отчеты о проделанной работе к 8 марта, — отмечает политолог Сергей Вдовин. — А что с иной номенклатурой, что с выполнением задач президента о наращивании товарооборота с Китаем, если 70 процентов транзитом идет в Белоруссию и только потом возвращается на российские рынки, соответственно без уплаты платежей, а все финансовые дивиденды получают зарубежные партнеры по ЕАЭС?».

Марина Галюченко, председатель совета организации «Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности», считает, что многие из тех, кто идет в таможенную службу, «рассматривают работу здесь как притягательную кормушку для поправки своего бюджета». «Сейчас коммерсанту иногда легче заплатить взятку и растаможить товар совершенно по другим документам, по иным позициям, чтобы таким образом снизить таможенную пошлину. А у сотрудника таможни, государственного служащего, есть такой мотив: „А вдруг никто не узнает“, — сказала Галюченко в беседе с „Известиями“. — В результате бытовые случаи переходят в государственные масштабы. У коммерсантов есть понимание, где какая таможня в России какую мзду берет. На мой взгляд, в этой системе виноват не только таможенник. Наказывать нужно и тех коммерсантов, которые провоцируют сотрудников службы и совершают с ними сделку. Таким образом, они не государству платят налоги, а укрывают их».