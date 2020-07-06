Таможня берет с добром: как идет борьба с контрабандой в условиях пандемии

На минувшей неделе сочинские таможенники пресекли попытку ввоза в страну партии военных приборов ночного видения, а их коллеги из Брянской области — сильнодействующих препаратов из Германии. Что еще пытаются нелегально ввезти в Россию (или, напротив, вывезти за пределы страны) предприимчивые граждане — в материале «Известий».

Армейские цацки

Специальная военная экипировка и аксессуары часто мелькают в сводках таможни за последние месяцы. На многостороннем автопункте пропуска (МАПП) Адлер во время досмотра въехавшего с территории Абхазии саратовца таможенники обнаружили у него в автомобиле пять приборов ночного видения ПНВ-10Т. Мужчина сказал, что оборудование не его и что он должен передать эти устройства третьему лицу.

Таможня_1 Приборы ночного видения ПНВ-10Т, изъятые у саратовца сочинскими таможенниками Фото: customs.gov.ru

— Найденные приборы не имеют гражданского предназначения и предположительно относятся к продукции военного назначения. Их свободная продажа запрещена, — объясняют таможенники.

Таможня_4 Cредства защиты от общевойского комплекта «Ратник», изъятые таможенниками в Нижнем Новгороде Фото: customs.gov.ru

Нелегальный канал поставки военной экипировки перекрыли таможенники и в Нижнем Новгороде — средства защиты от общевойского комплекта «Ратник» продавал за рубеж 31-летний местный житель. Расследование выявило 150 фактов отправки в США, Евросоюз, Юго-Восточную Азию бронежилетов, бронешлемов и экипировки. Часть предметов была похищена из воинских частей. Во время обыска у предприимчивого нижегородца нашли 110 «изделий, конструктивно схожих с огнестрельным оружием», и всё те же атрибуты «Ратника», запрещенные к гражданскому обороту. Расследуется дело по статье о контрабанде.

Фарма из Германии

Львиная доля изымаемого контрабандного груза — запрещенные или ограниченные к обороту вещества. Чаще всего речь идет об анаболических стероидах, наркотических, психотропных или иных сильнодействующих препаратах. В конце июня, к примеру, сочинские таможенники задержали жительницу Абхазии, пронесшую через границу в своем нижнем белье несколько доз метилэфедрона. Чуть ранее в посылке из Германии с пояснительной запиской «свитер» сотрудники Володарского таможенного поста нашли 40 таблеток нитрозепама и столько же — зопиклона. Эти препараты относятся к категории сильнодействующих. Практика пересылки медикаментов из Германии массовая — ранее томские таможенники нашли в посылке якобы со «сладостями» 100 капсул трамадола.

Таможня_8 Таблетки нитрозепама, изъятые сотрудниками Володарского таможенного поста Фото: customs.gov.ru

— Если брать медицинские препараты, то с ними ситуация сложная. Часть из них действительно может попасть в руки наркозависимых, но есть и вероятность, что таким незаконным способом родственники пытаются получить медикаменты, чтобы облегчить жизнь близким. Такие прецеденты уже были, например, громкое разбирательство в отношении Елены Боголюбовой. Тем не менее с точки зрения таможенного законодательства пересылка таких препаратов однозначно является нарушением закона, — объяснил ситуацию оперативник подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

Сыр, вино и дым

Самыми объемными контрафактными грузами, с которыми имеют дело таможенники, можно считать табак и спиртное. На какие только уловки не идут контрабандисты, чтобы переправить через границы сверхприбыльный товар. В начале июня 540 литров итальянского вина в канистрах нашли петербургские фискалы у автомобилиста, следовавшего в Россию со стороны Эстонии. В транзитной декларации значились «подающие провода и резинка для ткацких станков», владелец и отправитель груза — прибалтийская компания. В грузовом отсеке, однако, находилось более 100 пятилитровых канистр вина фирмы «Канторе».

Таможня_2 Более 540 литров итальянского вина в канистрах, обнаруженные таможенниками в Санкт-Петербурге в автомобиле из Эстонии Фото: customs.gov.ru

В конце мая таможенники Санкт-Петербурга обнаружили в четырех контейнерах, где по документам должно было транспортироваться почти 15 тыс. канистр с латексом строительного применения, целый продуктовый супермаркет — 70 тонн сыров, коробки с кофе, кондитерские изделия и другие продукты.

40 тонн турецких фруктов и овощей (груш и томатов) оказались арестованными в самый разгар пандемии — в конце апреля. Груз шел из Польши в Санкт-Петербург через Смоленскую область, согласно накладным в нем были огнезащитные спреи и полимеры.

Фото: customs.gov.ru Таможенники в Санкт-Петербурге задержали 70 тонн сыров европейского производства

Еще одно прибыльное дело — подпольный ввоз в Россию табачных изделий. Балтийские таможенники в конце апреля пресекли незаконную транспортировку 1 млн 130 тыс. пачек белорусских сигарет. Товар был спрятан среди пиломатериалов, металлических панелей для шумоизоляции и стекловолокна.

Вывоз дерева и металла

В последнее время таможенники неоднократно пресекали вывоз больших объемов ценных пород древесины: через хабаровскую таможню в Китай (монгольский дуб и маньчжурский ясень на сумму свыше 204 млн рублей); через челябинскую таможню в Казахстан. Причем в последнем случае владелец контрабандного груза пытался «решить вопрос» на месте, за что и был задержан. В его отношении дело расследуется сразу по двум статьям — о контрабанде и даче взятки.

Дальневосточные таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ России столкнулись с попыткой вывезти в Китай 106 тонн металлолома, извлеченного из утилизированной атомной подводной лодки.

Таможня_5 Сотрудники Хабаровской таможни выявили контрабанду ценных пород древесины на 204 млн рублей Фото: customs.gov.ru

— Лом стали данной марки относится к металлам, которые путем плавки и последующей ковки могут быть использованы повторно при создании военной техники. Перемещение такой продукции через границу возможно только при наличии лицензии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). Лицензия выдается специализированным государственным организациям, получившим в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении такой продукции. Данная компания-экспортер в ФСВТС России за лицензией не обращалась , — говорится в сообщении ФТС. В отношении экспортеров возбуждено уголовное дело.

Впрочем, пытаются вывезти за пределы страны и пищевые продукты. В мае контрабанду 10 тонн красной икры предотвратили таможенники в Приморском крае. К нелегальному экспорту в Китай оказались причастны два местных юридических лица. Другой российский предприниматель под видом искусственно выращенного морского гребешка пытался вывезти в КНР выловленных природных моллюсков.

Таможня_6 Более 100 тонн лома металлов атомной подводной лодки, изъятые дальневосточными таможенниками Фото: customs.gov.ru

Столичная таможня за полгода выявила 11,5 тыс. случаев недостоверных сведений в представленных декларациях, составлено 1678 протоколов по статье за непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров.

Культурный досуг

Вывоз предметов, представляющих культурную ценность, остается болезненной темой. И в период экономических затруднений трафик мгновенно оживляется, считает собеседник «Известий» из полиции.

Таможня_8 Смоленские таможенники пресекли попытку контрабанды коллекции старинных монет стоимостью 1,2 млн руб Фото: customs.gov.ru

— Когда идет колебание курса рубля относительно доллара и евро, владельцы картин несут убытки — их капитал тает на глазах. То, что богатые люди покупали за десятки тысяч долларов, дешевеет порой вдвое, — рассказывает оперативник. Единственный способ остаться при своих — вывезти вещь за пределы России и продать на более стабильном арт-рынке. Но сделать это можно, лишь получив разрешение Минкульта. Который, по понятным причинам, не склонен способствовать разбазариванию культурных ценностей страны.

— Контрабандисты пытаются либо заполучить такие документы у подкупленных экспертов, либо ищут выходы на таможню, — рассказывает сыщик.

Временный интерес

Начиная с весны из России пытались вывезти десятки тонн дезинфицирующих средств, медицинских масок, респираторов. Самарские таможенники в марте задержали несколько автомобилей с сотнями литров дезинфицирующего средства, двигавшихся в сторону Казахстана. Их коллеги в тот же период обнаружили в автомобиле, следовавшем в Киргизию, почти 1 тыс. противогазов ГП-5 и ГП-7. А в Оренбургской области была задержана крупная партия медицинских халатов и масок, которые пытались провезти в Казахстан. В Омской области была изъята партия респираторов, также предназначенных контрабандистами для казахского рынка. Но продукция такого рода была временно ограничена к вывозу из страны.

— Со 2 марта по 1 июня 2020 года был временно ограничен вывоз из РФ ряда товаров медназначения, включая респираторы, маски, противочумные костюмы и другое, согласно перечню, утвержденному ППРФ № 223 от 02.03.2020, — рассказал «Известиям» адвокат Александр Иноядов.

Таможня_7 Омские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Казахстан 800 респираторов Фото: customs.gov.ru

Нарушений, как показала практика, было немало, но ФТС довольно эффективно их пресекала.