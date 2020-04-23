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Калининградские таможенники задержали самую крупную партию контрабандного янтаря за 10 лет

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В Калининградской области сотрудники таможни пресекли попытку вывоза через Литву в Москву 240 кг янтаря-сырца. Об этом 22 апреля сообщили федеральной таможенной службе.

Сотрудники правоохранительных подразделений Калининградской областной таможни обнаружили контрабанду в тайнике грузового автомобиля с рыбной продукцией. В ведомстве отметили, что машина направлялась из Калининграда в Москву транзитом через Литовскую Республику. Автомобиль задержали на таможенном посту МАПП Чернышевское для досмотра, пишет агентство городских новостей «Москва».

В специально оборудованном ящике с двойным дном в нижней части прицепа таможенники обнаружили более 100 различных упаковок с необработанным янтарем средних и крупных фракций. Уточняется, что на некоторых свертках стояла маркировка китайскими иероглифами. Товар изъят и направлен на экспертизу.

Как пишет сайт kp.ru, это была самая крупная за последние 10 лет партия контрабандного янтаря. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Наказание по данной статье — лишения свободы о СМИ лет и штраф до 1 млн рублей.

30 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли контрабанду масок и антисептиков в Казахстан.

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