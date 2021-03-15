ФСБ задержала главу Астраханской таможни Ильдара Саидова

Сотрудники Центрального аппарата ФСБ России задержали начальника Астраханской таможни Ильдара Саидова. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Главу Астраханской таможни задержали за превышение должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Следователи будут требовать его ареста.

Также известно о задержании начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров СЗТУ полковника Олега Гусева. Уточняется, что он скрывался от правоохранительных органов более полугода.

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