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В Кремле сообщили о планах Путина провести телемост с жителями Крыма

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Президент России Владимир Путин побеседует с общественниками из Крыма посредством телемоста, заявил в понедельник, 15 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что 18 марта в России будут отмечать седьмую годовщину воссоединения с Крымом и Севастополем. На этот день запланировано большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова.

«Что касается планов на день воссоединения Крыма с Россией, действительно, президент проведет совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. Оно планируется сейчас в режиме видеоконференции», — отметил представитель Кремля.

Ранее в этот же день глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил уверенность, что после воссоединения с Россией на полуострове наступило спокойствие и умиротворение, а жители получили гарантии безопасности.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

При этом украинская сторона до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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