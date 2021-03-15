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В парламенте Крыма заявили об улучшении жизни после воссоединения с Россией

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что после воссоединения с Россией на полуострове наступило спокойствие и умиротворение, а жители получили гарантии безопасности. Об этом он сообщил в в понедельник, 15 марта.

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По словам Константинова, главное — это то, что крымчане вернулись на свою родину.

«Крымчанам не надо больше бороться и отстаивать русский язык и свою историю, не надо больше ничего никому доказывать. Мы дома», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он также оценил перемены, которые произошли в Крыму за последние семь лет. В частности, он отметил повышение социальных пособий и зарплат, а также строительство дорог.

Константинов также напомнил о возведении Крымского моста, международного аэропорта в Симферополе и о строительстве трассы «Таврида».

18 марта в России будут отмечать седьмую годовщину воссоединения с Крымом и Севастополем.

Президент России Владимир Путин на этой неделе планирует провести большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

При этом украинская сторона до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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