РФПИ договорился о запуске производства «Спутника V» в ряде стран ЕС

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может начаться в Италии, Испании, Франции и Германии, соответствующие соглашения с компаниями уже достигнуты. Об этом сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в понедельник, 15 марта.

«Российский фонд прямых инвестиций с самого начала борьбы с пандемией был настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт к таким переговорам. РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства «Спутник V»», — отметили в фонде.

Отмечается, что сейчас также ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС.

По словам представителя РФПИ, это позволит начать активные поставки «Спутника V» на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

8 марта сообщалось, что РФПИ и компания Adienne Pharma & Biotech договорились о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. Производство препарата запланировано на июнь этого года. Планируется произвести 10 млн доз до конца года.

При этом 9 марта в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) заявили, что изучат соответствие российской вакцины «Спутник V» обычным стандартам ЕС. Решение по вакцине будет основано только на научных данных.

В тот же день сообщалось, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.