Правительство Ставрополя отправлено в отставку после ареста Золотарева

В Старополье губернатор распустил правительство региона. Члены администрации пока продолжают работать как исполняющие обязанности. Решение принято после ареста зампредседателя регионального правительства, сообщает телеканал «Известия». Александр Золотарев подозревается в получении взяток. По данным следствия, общая сумма незаконно полученных средств превышает 60 млн рублей. Чиновник будет оставаться под стражей два месяца.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.