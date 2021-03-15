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Правительство Ставрополя отправлено в отставку после ареста Золотарева

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В Старополье губернатор распустил правительство региона. Члены администрации пока продолжают работать как исполняющие обязанности. Решение принято после ареста зампредседателя регионального правительства, сообщает телеканал «Известия». Александр Золотарев подозревается в получении взяток. По данным следствия, общая сумма незаконно полученных средств превышает 60 млн рублей. Чиновник будет оставаться под стражей два месяца.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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