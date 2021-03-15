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Лукашенко назвал желаемые ориентиры для белорусского народа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что ориентирами для сограждан станут закрепленные в основном законе страны стремления к сплоченности, взаимопониманию и общественному согласию. Об этом в понедельник, 15 марта, пишет пресс-служба главы государства, приводя поздравление белорусского лидера с Днем Конституции.

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Референдум планируют провести уже в декабре

По словам Лукашенко, «принятый на рубеже эпох Основной закон закрепил историческое право белорусского народа жить в суверенной стране, создавать свободное справедливое общество, в котором государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи».

Глава государства отметил, что неукоснительное соблюдение конституционных норм позволяет воспитывать у молодых граждан уважительное отношение к правовым традициям, прививать ответственность за будущее своего государства и обеспечивать преемственность поколений.

Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании 12 февраля, заявил, что референдум по проекту обновленной конституции страны могут провести совместно с местными выборами в январе 2022 года.

За день до этого белорусский лидер заявил, что проект новой Конституции страны будет готов в течение года. Он отметил, что проект всенародно обсудят до конца года, а последнюю, третью редакцию обновленного основного закона страны вынесут на референдум в начале 2022 года.

В тот же день белорусский президент заявил о возможности подумать о корректировке Конституции и распределении полномочий власти.

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