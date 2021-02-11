Лукашенко назвал сроки подготовки новой конституции Белоруссии

Проект новой конституции Белоруссии будет готов в течение года. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе VI Всебелорусского народного собрания в четверг, 11 февраля.

«В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум мы вынесем его на референдум», — приводит агентство «БелТа» его слова.

По словам белорусского лидера, последний, третий проект нового основного закона страны вынесут на референдум в начале 2022 года.

«И он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его на рассмотрение всенародного голосования, на референдум», — приводит новостной сайт Reform.by слова политика.

Он отверг обвинения в том, что не хочет менять конституцию, и напомнил, что два предыдущих проекта нового основного закона Белоруссии просто его не устроили.

Лукашенко добавил, что президентские полномочия будут радикально перераспределены.

Президент заверил, что проведет конституционную реформу честно и справедливо, но «не даст сломать страну». Он подчеркнул, что при нынешней конституции, если бы протестующие захватили власть, было бы «достаточно одного человека», чтобы обратиться за рубеж и ввести в республику иностранные войска.

«А если мы получим такого президента, с такой конституцией, что будет? Поэтому есть жуткая необходимость, в силу этого нужно разработать новый проект конституции, внести ее на всенародное обсуждение и принять на референдуме», — приводит «Sputnik Беларусь» его слова.

Ранее на Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил о возможности подумать о корректировке конституции страны и распределении полномочий власти.

В интервью телеканалу «Россия 1», которое вышло 10 января, белорусский лидер заявил, что проект новой конституции планируется подготовить к концу этого года. Тогда он отказался раскрыть детали.

Указ о созыве Всебелорусского народного собрания в 2021 году Лукашенко подписал в декабре прошлого года. Отмечалось, что на собрании обсудят основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Приглашения на собрание получили 2,7 тыс. человек.

С 9 августа 2020 года в Белоруссии не утихают акции протеста сторонников оппозиции, которые не признают победу Лукашенко на президентских выборах.