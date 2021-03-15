Со спортбазы в Подмосковье госпитализировали подростков с отравлением

Девять подростков были госпитализированы с признаками пищевого отравления со спортивной базы в поселке Краково Раменского городского округа Московской области. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации собеседника агентства, подростки направлены в больницы Воскресенска, Дмитрова и городского округа Богородский.

Подробности и причины произошедшего выясняются.

9 марта сообщалось, что в Махачкале с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали 49 человек, среди них 27 детей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Отмечалось, что в Дагестане в этом году было зафиксировано уже несколько случаев массовых отравлений.

Так, в конце февраля сообщалось, что в дагестанском Каспийске отравились более 30 человек. По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной отравления могла стать загрязненная вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.