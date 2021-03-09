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Почти 50 человек с признаками отравления госпитализировали в Махачкале

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В Махачкале с признаками отравления госпитализировали 49 человек, среди них 27 детей. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СК) по Дагестану.

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По информации следствия, пациенты поступили 6 и 7 марта 2021 года в Республиканский кожно-венерологический диспансер с симптомами острой кишечной инфекции. «Всем обратившимся детям оказана необходимая медицинская помощь», — подчеркнули в пресс-службе.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По поручению руководителя республиканского СУ СК России Анатолия Щурова дело для организации расследования передано в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Ход расследования дела поставлен на контроль.

Ранее в этот день сообщалось о 24 пострадавших от отравления. Состояние пациентов оценивалось как легкой и средней тяжести.

В Дагестане в этом году произошло уже несколько случаев массовых отравлений.

В конце февраля сообщалось, что в дагестанском городе Каспийске отравились более 30 человек. В Роспотребнадзоре предположили, что причиной отравления могла стать загрязненная вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства.

В начале февраля в минздраве Дагестана заявили о 74 отравившихся в Хунзахском районе республики.

В середине января с признаками отравления обратились за медицинской помощью 303 жителя города Буйнакска в Дагестане, 199 из них были госпитализированы.

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