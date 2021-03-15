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Леди Гага, Бейонсе и Канье Уэст стали лауреатами «Грэмми»

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Исполнительницы Леди Гага и Бейонсе, а также рэпер Канье Уэст стали лауреатами американской музыкальной премии «Грэмми». Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщается на сайте премии.

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Так, Бейонсе вместе с дочерью Блю Айви Картер получила награду в номинации «Лучшее музыкальное видео» за песню Brown Skin Girl. Леди Гага совместно с Арианой Гранде одержала победу в категории «Лучший дуэт / групповое исполнение поп-музыки» с песней Rain On Me, пишет «Газета.ру». Премию в номинации «Лучший современный христианский альбом» получил рэпер Канье Уэст с пластинкой Jesus Is King.

Помимо этого, премии в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» удостоилась певица Билли Айлиш за композицию No Time to Die — саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде, пишет сайт aif.ru. Исполнительница разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О'Коннеллом. Это первый случай в истории премии, когда была отмечена музыка к еще не вышедшему фильму, сообщает телеканал «360». Заключительная часть бондианы, как ожидается, выйдет на большие экраны в октябре 2021 года, отмечает сайт kp.ru.

Церемония награждения победителей премии «Грэмми», учрежденной Академией звукозаписи США, проходит в Лос-Анджелесе 14 марта. Ранее стало известно, что премию за лучший ремикс получил диджей и музыкальный продюсер из Казахстана Imanbek, полное имя которого Иманбек Зейкенов.

Изначально церемония была запланирована на 31 января, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 14 марта.

В ноябре прошлого года стали известны номинанты музыкальной премии. Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе, выдвинутая в восьми категориях. Еще по шесть номинаций у Тейлор Свифт, Дуа Липы и рэпера Roddy Ricch.

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