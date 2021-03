Диджей из Казахстана получил «Грэмми»

Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, также известный как Imanbek, получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший неклассический ремикс». Об этом сообщила газета Los Angeles Times в воскресенье, 14 марта.

Успех 20-летнему диджею принес ремикс на композицию «Roses» исполнителя SAINt JHN. Также на награду претендовали RAC со своей версией песни «Do You Ever?» исполнителя Phil Good; Morgan Page с ремиксом на трек «Imaginary Friends» канадского диджея Deadmau5; американец Louie Vega с переделкой песни «Praying For You» авторства Jasper Street Co.; Haywyre с ремиксом на трек Bazzi «Young & Alive».

Церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми-2021» перенесли на 14 марта из-за пандемии коронавируса. Изначально мероприятие было запланировано на 31 января.

В ноябре прошлого года стали известны номинанты музыкальной премии. Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе, она поборется за победу в восьми категориях. Еще по шесть номинаций у Тейлор Свифт, Дуа Липы и рэпера Roddy Ricch. Двое последних также представлены в категории «Запись года». Конкуренцию им составят Билли Айлиш, Post Malone и Doja Cat. В категории «Альбом года» значатся Coldplay, Jhené Aiko, Black Pumas, Джейкоб Кольер, Haim, Post Malone, Дуа Липа и Тейлор Свифт.

12 марта канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, заявил о решении бойкотировать премию из-за того, что в 2021 году он не получил ни одной номинации, при этом его хит Blinding Lights 52 недели находился в топ-10 в чарте Billboard Hot-100, а альбом After Hours стал первым по количеству продаж в США.