Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Культура
Диджей из Казахстана получил «Грэмми»
Мир
Евросоюз объявил режим Асада главным виновником конфликта в Сирии
Мир
В руководстве ХДС назвали причины поражения на региональных выборах
Мир
Алиев заявил о готовности Баку открыть коммуникации с Арменией
Мир
В ЛНР призвали украинских силовиков не выполнять приказы ВСУ об обстрелах
Политика
Мишустин проведет 15 марта совещание по развитию Дальнего Востока
Мир
В Японии вспомнили про ядерное оружие после заявления МИД РФ
Спорт
В Госдуме призвали представить Большунова к госнаграде
Мир
Великобритания намерена назвать Россию «самой большой угрозой»

Диджей из Казахстана получил «Грэмми»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, также известный как Imanbek, получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший неклассический ремикс». Об этом сообщила газета Los Angeles Times в воскресенье, 14 марта.

Успех 20-летнему диджею принес ремикс на композицию «Roses» исполнителя SAINt JHN. Также на награду претендовали RAC со своей версией песни «Do You Ever?» исполнителя Phil Good; Morgan Page с ремиксом на трек «Imaginary Friends» канадского диджея Deadmau5; американец Louie Vega с переделкой песни «Praying For You» авторства Jasper Street Co.; Haywyre с ремиксом на трек Bazzi «Young & Alive».

Церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми-2021» перенесли на 14 марта из-за пандемии коронавируса. Изначально мероприятие было запланировано на 31 января.

В ноябре прошлого года стали известны номинанты музыкальной премии. Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе, она поборется за победу в восьми категориях. Еще по шесть номинаций у Тейлор Свифт, Дуа Липы и рэпера Roddy Ricch. Двое последних также представлены в категории «Запись года». Конкуренцию им составят Билли Айлиш, Post Malone и Doja Cat. В категории «Альбом года» значатся Coldplay, Jhené Aiko, Black Pumas, Джейкоб Кольер, Haim, Post Malone, Дуа Липа и Тейлор Свифт.

12 марта канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, заявил о решении бойкотировать премию из-за того, что в 2021 году он не получил ни одной номинации, при этом его хит Blinding Lights 52 недели находился в топ-10 в чарте Billboard Hot-100, а альбом After Hours стал первым по количеству продаж в США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021