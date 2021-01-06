Организаторы «Грэмми» перенесли церемонию на 14 марта

Церемония вручения музыкальной премии «Грэмми-2021» перенесена на 14 марта из-за пандемии коронавируса, сообщается 5 января на сайте организаторов церемонии.

Изначально мероприятие было запланировано на 31 января.

«После вдумчивых обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущим и исполнителями, которые планируют выступать, мы решили перенести эфир 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года», — сказано в заявлении.

Организаторы отметили, что нет ничего важнее здоровья и безопасности «музыкального сообщества и сотен людей, которые неустанно работают над созданием шоу», а также поблагодарили всех за понимание.

Ранее в этот день о переносе «Грэмми» сообщил журнал The Rolling Stone. Источники издания рассказали, что мероприятие не состоится в запланированные сроки из-за усугубляющейся ситуации с распространением COVID-19 в Калифорнии.

В ноябре прошлого года стали известны номинанты музыкальной премии. Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе, она поборется за победу в восьми категориях.