Церемонию вручения премии «Грэмми» перенесли из-за пандемии

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США перенесла церемонию вручения 63-й музыкальной премии «Грэмми» из-за ситуации с коронавирусом, пишет The Rolling Stone со ссылкой на источники во вторник, 5 января.

Церемонию планировалось провести 31 января, однако в связи с усугубляющейся ситуацией с распространением COVID-19 в Калифорнии было принято решение перенести ее. Как отмечает издание, точная дата не назначена, однако организаторы намерены провести церемонию в марте.

В ноябре прошлого года организаторы огласили номинантов музыкальной премии. Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе, она поборется за победу в восьми категориях, причем в номинации «Запись года» представлены сразу две ее композиции Black Parade и Savage.

Кроме этого, ее номинировали за «Песню года», «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшую R&B-песню», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшую рэп-композицию», «Лучшее музыкальное видео», «Лучший музыкальный фильм».

В декабре стало известно, что дочь певицы Блю Айви Картер также номинировали на премию «Грэмми».