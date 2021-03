The Weeknd объявил о бойкоте премии «Грэмми»

Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, заявил о решении бойкотировать премию «Грэмми». Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает The New York Times.

В 2021 году певец не получил ни одной номинации на одной из самых престижных музыкальных премий, которую ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS). Однако его хит Blinding Lights 52 недели находился в топ-10 в чарте Billboard Hot-100, подобная ситуация произошла и с альбомом After Hours, релиз которого состоялся весной 2020 года, он стал первым по количеству продаж в США.

«Всё из-за тайных комитетов. Я больше не позволю своему лейблу представлять мою музыку на премии», — подчеркнул он.

В издании отметили, что речь идет о группе анонимных экспертов, которые определяют, кому отдать победу после отбора претендентов членами академии.

Церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми-2021» перенесли на 14 марта из-за пандемии коронавируса. Изначально мероприятие было запланировано на 31 января.

В ноябре прошлого года стали известны номинанты музыкальной премии. Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе, она поборется за победу в восьми категориях. Еще по шесть номинаций у Тейлор Свифт, Дуа Липы и рэпера Roddy Ricch. Двое последних также представлены в категории «Запись года». Конкуренцию им составят Билли Айлиш, Post Malone и Doja Cat. В категории «Альбом года» значатся Coldplay, Jhené Aiko, Black Pumas, Джейкоб Кольер, Haim, Post Malone, Дуа Липа и Тейлор Свифт.

Канадский певец, автор песен и музыкальный продюсер The Weeknd в конце 2010 года анонимно загрузил несколько песен на YouTube. Спустя два года он выпустил сборник с 30 треками, которые оценили как слушатели, так и критики. На данный момент он является одним из самых популярных исполнителей в мире. У него также есть свой лейбл XO.