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Ударник The Exploited попал в больницу с сердечным приступом

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Ударника легендарной шотландской панк-рок-группы The Exploited Вилли Бьюкэна госпитализировали с сердечным приступом. Об этом сообщил коллектив на своей официальной странице в Facebook.

«Вилли Бьюкэн, наш барабанщик и наш брат, у которого прошлой ночью случился сердечный приступ, сейчас в больнице, ждем, что будет дальше», — говорится в посте от 12 марта.

The Exploited были образованы в начале 1980 года в шотландском городе Эдинбург. Постоянного состава у группы нет, однако руководит коллективом ее основатель и автор всех песен, вокалист Уотти Бьюкэн. Всего на счету группы восемь студийных альбомов.

The Exploited неоднократно выступали перед российской публикой. Их первое посещение России пришлось на 1998 год, когда музыканты выступили с сетом в рамках панк-фестиваля в Санкт-Петербурге.

В 2018 году группа дала в Москве концерт в честь 20-летия первого выступления в России.

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