«Краснодар» разгромил «Тамбов» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над командой «Тамбов» в гостевом матче 22-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча в воскресенье, 14 марта, завершилась со счетом 4:0.

В составе черно-зеленых голы забили полузащитники Реми Кабелла (27-я минута), Юрий Газинский (68), Кристофер Ольссон (75), а в конце матча пенальти реализовал полузащитник Алексей Ионов (88), забив первый мяч в составе клуба.

«Тамбов» в результате продлил серию без побед до 11 матчей.

«Краснодар» же ранее два матча проигрывал соперникам, однако этот выигрыш принес клубу еще три очка и поднял на седьмое место в турнирной таблице. «Тамбов» же находится на последнем, 16-м месте.

Следующую встречу черно-зеленые проведут в Москве со столичным «Динамо», тамбовские спортсмены отправятся на матч с футболистами «Сочи».

Накануне московский «Спартак» победил «Динамо» в матче 22-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Встреча окончилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.