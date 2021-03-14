Зампред правительства Ставрополья арестован по делу о коррупции

Суд заключил под стражу зампреда правительства Ставрополья. Александра Золотарева арестовали до 12 мая по делу о коррупции. Чиновника подозревают в получении взяток за покровительство реализации госконтрактов по строительству, сообщает телеканал «Известия». Следствие сообщает о ряде эпизодов коррупции в особо крупном размере, общая сумма взяток может достигать 63 млн рублей. Золотарев был задержан в аэропорту при попытке скрыться.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.