В Великобритании спрогнозировали начало новой волны COVID-19

Новый всплеск распространения коронавирусной инфекции может произойти осенью. Такое предположение в воскресенье, 14 марта, высказал глава британского национального управления по статистике (ONS) Иэн Даймонд.

«У меня нет сомнений, что осенью мы увидим новую волну инфекций», — отметил он в эфире телеканала Би-би-си.

По словам специалиста, для формирования прогнозов очередной волны COVID-19 важно понять эффективность применяемых вакцин.

«Мы должны признать, что речь идет о вирусе, который никуда не уйдет», — подчеркнул Даймонд.

4 марта в Великобритании выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Сообщалось, что этот вариант COVID-19 имеет общую мутацию с южноафриканским и бразильским вариантами. На тот момент было известно о 16 заболевших, они были изолированы, а их социальные контакты отслеживаются.

Британский вариант коронавируса B.1.1.7, выявленный в стране осенью 2020 года, оказался вдвое смертоноснее предыдущих вариаций инфекции. Об этом 10 марта сообщили британские ученые, проведя соответствующее исследование. В декабре 2020 года выяснилось, что этот штамм вируса на 70% заразнее других разновидностей SARS-CoV-2.

По данным портала Worldometer, за всё время пандемии в Великобритании зарегистрировано 4 253 820 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 3 424 092 пациента, скончались 125 464 человека.